"Манчестер Сити" предложит Жезусу новый контракт

Руководство "Манчестер Сити" начало переговоры с агентом нападающего Габриэла Жезуса по поводу нового контракта.

В клубе готовы увеличить оклад 20-летнему бразильцу до 70 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Отметим, что действующий контракт рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне Жезус забил пять голов в шести матчах за клуб.

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