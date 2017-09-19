"Манчестер Сити" предложит Жезусу новый контракт

Теги манчестер ситигабриэл жезус

"Манчестер Сити" предложит Жезусу новый контрактРуководство "Манчестер Сити" начало переговоры с агентом нападающего Габриэла Жезуса по поводу нового контракта.

В клубе готовы увеличить оклад 20-летнему бразильцу до 70 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Отметим, что действующий контракт рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне Жезус забил пять голов в шести матчах за клуб.

Читайте: Габриэль Жезус стал лучшим форвардом в истории АПЛ по затрачиваемому времени на один гол

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