"Манчестер Сити" предоставит главному тренеру крупную сумму на летние трансферы
"Манчестер Сити" предоставит главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле около 407 миллионов евро. Об этом сообщает Daily Star.
По данным издания, 48-летний специалист намерен усилить линии защиты, купив 4 футболистов.
"Манчестер Сити" занимает лидирующую позицию турнирной таблицы чемпионата Испании.
12 марта "Сити" встретится с "Шальке" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|28
|69
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|27
|53
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14