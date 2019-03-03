"Манчестер Сити" предоставит главному тренеру крупную сумму на летние трансферы

"Манчестер Сити" предоставит главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле около 407 миллионов евро. Об этом сообщает Daily Star.

По данным издания, 48-летний специалист намерен усилить линии защиты, купив 4 футболистов.

"Манчестер Сити" занимает лидирующую позицию турнирной таблицы чемпионата Испании.

12 марта "Сити" встретится с "Шальке" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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