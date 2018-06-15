"Манчестер Сити" предпримет попытки подписать ключевого хавбека "Реала"
"Манчестер Сити" предпримет попытки подписать ключевого полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса, информирует испанская пресса.
Так, сообщается, "горожане" планируют воспользоваться неопределенностью, которая установилась на "Сантьяго Бернабеу" после ухода с поста главного тренера Зинедина Зидана. В частности, "Сити" будет планирует предложить 28-летнему хавбеку не только выгодный личный контракт, но и успешный спортивный проект, который доказал свою состоятельность в прошлом сезоне.
Напомним, в первом туре АПЛ сезона 2018/2019 "Манчестер Сити" сыграет против "Арсенала". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31