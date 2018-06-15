"Манчестер Сити" предпримет попытки подписать ключевого хавбека "Реала"

"Манчестер Сити" предпримет попытки подписать ключевого полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, "горожане" планируют воспользоваться неопределенностью, которая установилась на "Сантьяго Бернабеу" после ухода с поста главного тренера Зинедина Зидана. В частности, "Сити" будет планирует предложить 28-летнему хавбеку не только выгодный личный контракт, но и успешный спортивный проект, который доказал свою состоятельность в прошлом сезоне.

Напомним, в первом туре АПЛ сезона 2018/2019 "Манчестер Сити" сыграет против "Арсенала". | soccernews.ru