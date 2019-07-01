"Манчестер Сити" представил форму на сезон 2019/20

"Манчестер Сити" продемонстрировал новую форму на сезон 2019/20.

Домашняя форма традиционно голубого цвета с фиолетовыми вставками на плечах. Гостевой комплект выполнен в черном цвете с разноцветными вставками.

Отметим, что форма была создана новым техническим спонсором клуба компанией Puma. Ранее "горожане" работали с Nike.

Напомним, что в минувшем сезоне "Сити" выиграл требл (АПЛ, Кубок Англии и Кубок английской лиги).

Читайте также: Гвардиола: "Суперлига уничтожит национальные чемпионаты". | http://soccernews.ru