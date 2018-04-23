"Манчестер Сити" представил форму, созданную по случаю чемпионства

Теги манчестер сити

"Манчестер Сити" представил форму, созданную по случаю чемпионства

"Манчестер Сити" в своём твиттере представил форму, созданную по случаю чемпионства в английской Премьер-лиге.

Разработкой экипировки занималась компания Nike. В скором времени ограниченная партия данной формы поступит в продажу.

Стоит отметить, что на обратной стороне футболок нанесены имена всех игроков первого состава "горожан".

Не пропустите: "Манчестер Сити" выиграл борьбу за Жоржиньо. | http://soccernews.ru

комментарии
///

Мне нравится

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Каррера может возглавить "Ювентус"

Каррера может возглавить "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов