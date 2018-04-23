"Манчестер Сити" представил форму, созданную по случаю чемпионства

"Манчестер Сити" в своём твиттере представил форму, созданную по случаю чемпионства в английской Премьер-лиге.

Разработкой экипировки занималась компания Nike. В скором времени ограниченная партия данной формы поступит в продажу.

Стоит отметить, что на обратной стороне футболок нанесены имена всех игроков первого состава "горожан".

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