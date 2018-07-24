"Манчестер Сити" представил гостевую форму на новый сезон

"Манчестер Сити" презентовал новую гостевую форму, сообщает официальный твиттер клуба.

Футболка выполнена в темно-синем цвете с желтыми и голубыми полосками. Гетры - ярко зеленые с темно-синей каймой.

Экипировка изготовлена компанией Nike.

Впервые "Манчестер Сити" сыграет в этой форме в матче Международного кубка чемпионов с "Ливерпулем" 25 июля.

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