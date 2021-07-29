"Манчестер Сити" представил новую гостевую форму на следующий сезон

Фото: инстаграм "Сити"/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" в своих официальных социальных сетях показал новую гостевую форму на следующий сезон.

Комплект выполнен в светлых тонах, а техническим спонсором английского клуба является немецкая компания по производству спортивной одежды и экипировки Puma.

Напомним, что в прошлом сезоне "Манчестер Сити" впервые в своей истории дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил лондонскому "Челси".

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