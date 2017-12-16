"Манчестер Сити" прекратит сотрудничество с Nike

Руководство "Манчестер Сити" намерено прекратить сотрудничество с компанией Nike, сообщает AS.

По сведениям издания, "горожане" не будут продлевать истекающий в ближайшее время контракт с американским производителем спортивной экипировки.

Новым спонсором "Сити", скорее всего, станет Puma, которая предлагает клубу более выгодные финансовые условия.

Не пропустите: Итоги и символическая сборная 17-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru