"Манчестер Сити" прервал 36-матчевую домашнюю беспроигрышную серию

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" на своем поле уступил "Базелю" со счетом 1:2.

Стоит отметить, что в этом поединке английский клуб прервал 36-матчевую домашнюю беспроигрышную серию.

В последний раз "Манчестер Сити" проигрывал дома 3 декабря 2016 года "Челси" (1:3).

Не пропустите: "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" проиграли на двоих три матча в ЛЧ, два из них "Базелю". | http://soccernews.ru