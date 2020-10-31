"Манчестер Сити" претендует на игрока гладбахской "Боруссии" Закариа

"Манчестер Сити" интересуется хавбеком гладбахской "Боруссии" Денисом Закрии. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, "горожане" намерены оформить сделку с трансфером летом 2020 года. Ранее сообщалось. что в игроке также заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Бавария".

Закария выступает в "Боруссии" с 2017 года. В этом сезоне футболист еще не появился на поле из-за травмы.

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