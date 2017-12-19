"Манчестер Сити" претендует на защитника "Аугсбурга"

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"Манчестер Сити" претендует на защитника "Аугсбурга"

Защитник "Аугсбурга" Филипп Макс стал трансферной целью "Манчестер Сити", сообщает Bild.

По сведениям издания, "горожане" хотят купить 24-летнего футболиста, чтобы закрыть проблемную позицию левого фулбека.

В этом сезоне Макс сыграл за "Аугсбург" 18 матчей, забил 1 гол и сделал 9 результативных передач.

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