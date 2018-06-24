"Манчестер Сити" претендует на защитника "Баварии" Джерома Боатенга, сообщает The Sun.

По сведениям издания, в подписании немецкого центрбека лично заинтересован главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

Напомним, что 29-летний футболист уже выступал за "Сити" с 2010 по 2011 год.

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