"Манчестер Сити" превзошел отметку в 500 голов под руководством Гвардиолы

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"Манчестер Сити" превзошел отметку в 500 голов под руководством Гвардиолы

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" разгромил загребское "Динамо" со счетом 4:1 и превзошел отметку в 500 голов под руководством главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

Юбилейным, 500-м, стал гол Габриэла Жезуса, который сделал счет 3:1. Таким образом, четвертый гол Филипа Фодена открыл для англичан шестую сотню при каталонском тренере.

Лучшим бомбардиром "Манчестер Сити" за время работы Гвардиолы является Серхио Агуэро, который забил 108 голов. Второе место занимает Рахим Стерлинг (73), третье - Жезус (55).

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