"Манчестер Сити" презентовал гостевую форму на следующий сезон

"Манчестер Сити" провёл презентацию формы, в которой команда будет играть в выездных матчах сезона 2020/21.

Экипировка выполнена в тёмных тонах, а её фишкой стали узоры, напоминающие о культурных достопримечательностях Манчестера. Дизайнеры вдохновлялись такими символами города, как район Каслфилд и канал Бриджуотер.

Технический спонсор "горожан" - компания Puma.

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