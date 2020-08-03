"Манчестер Сити" презентовал гостевую форму на следующий сезон

Теги манчестер сити

"Манчестер Сити" презентовал гостевую форму на следующий сезон

"Манчестер Сити" провёл презентацию формы, в которой команда будет играть в выездных матчах сезона 2020/21.

Экипировка выполнена в тёмных тонах, а её фишкой стали узоры, напоминающие о культурных достопримечательностях Манчестера. Дизайнеры вдохновлялись такими символами города, как район Каслфилд и канал Бриджуотер.

Технический спонсор "горожан" - компания Puma.

Не пропустите: "Манчестер Сити" нацелился на хавбека "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Влашич стал лучшим игроком сезона РПЛ по проценту удачных обводок

Влашич стал лучшим игроком сезона РПЛ по проценту удачных обводок

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов