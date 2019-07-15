"Манчестер Сити" презентовал новую форму

"Манчестер Сити" в своём официальном твиттере опубликовал видеоролик с презентацией новой третьей формы, в которой команда будет играть в следующем сезоне.

Экипировка выполнена в жёлтом и розовом цветах. Новый технический спонсор "горожан" - компания Puma.

Напомним, что в прошлом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли все внутренние английские трофеи - АПЛ, Кубок Англии и Кубок Лиги.

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