"Манчестер Сити" презентовал новую форму

Теги манчестер сити

"Манчестер Сити" презентовал новую форму

"Манчестер Сити" в своём официальном твиттере опубликовал видеоролик с презентацией новой третьей формы, в которой команда будет играть в следующем сезоне.

Экипировка выполнена в жёлтом и розовом цветах. Новый технический спонсор "горожан" - компания Puma.

Напомним, что в прошлом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли все внутренние английские трофеи - АПЛ, Кубок Англии и Кубок Лиги.

Не пропустите: Пять английских топ-клубов претендуют на Чалова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Касильяс вошёл в тренерский штаб "Порту"

Касильяс вошёл в тренерский штаб "Порту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов