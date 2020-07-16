"Манчестер Сити" презентовал новую форму

"Манчестер Сити" представил домашнюю форму, в которой команда будет играть в следующем сезоне.

Экипировка выполнена в традиционном для "горожан" голубом цвете с белым узором. Изготовила её компания Puma.

Напомним, что "Сити" финиширует в текущем розыгрыше АПЛ на втором месте после "Ливерпуля".

В августе подопечные Хосепа Гвардиолы сразятся в Лиге Чемпионов с мадридским "Реалом". Победитель пары сыграет с "Ювентусом" или "Лионом".

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