"Манчестер Сити" презентовал новую форму

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"Манчестер Сити" презентовал новую форму

"Манчестер Сити" представил домашнюю форму, в которой команда будет играть в следующем сезоне.

Экипировка выполнена в традиционном для "горожан" голубом цвете с белым узором. Изготовила её компания Puma.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

to the City  #thisisourcity

Публикация от Manchester City (@mancity)

Напомним, что "Сити" финиширует в текущем розыгрыше АПЛ на втором месте после "Ливерпуля".

В августе подопечные Хосепа Гвардиолы сразятся в Лиге Чемпионов с мадридским "Реалом". Победитель пары сыграет с "Ювентусом" или "Лионом". 

Не пропустите: "Манчестер Сити" договорился с Торресом об условиях личного контракта. | http://soccernews.ru
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