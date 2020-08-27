"Манчестер Сити" презентовал новую резервную форму

Пресс-служба "Манчестер Сити" опубликовала презентацию третьей формы команды на сезон 2020/21.

Цвет комплекта - светло-розовый с необычным узором. Сообщается, что этот вариант экипировки вдохновлён музыкальным наследием города и миром моды.

Технический спонсор "горожан" - компания Puma.

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