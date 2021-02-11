"Манчестер Сити" при Гвардиоле выиграл 200 матчей из 268

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"Манчестер Сити" при Гвардиоле выиграл 200 матчей из 268

"Манчестер Сити" одержал победу над "Суонси" (3:1) в рамках 1/8 финала Кубка Англии.

Как сообщает сайт "горожан", клуб при Хосепе Гвардиоле добыл 200-ю победу сыграв 268 матчей. За этот отрезок клуб забил 659 голов.

Отмечается, что беспроигрышная серия "Сити" длится 22 игры, а победная составляет рекордные 15 матчей.

Напомним, что Гвардиола возглавил "Сити" летом 2016 года.

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