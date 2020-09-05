"Манчестер Сити" приготовил конкретное предложение по Кулибали

"Манчестер Сити" работает над трансфером центрального защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

По информации Sky Sport Italia, английский клуб уже определился с размером предложения по 29-летнему футболисту.

Сообщается, что "горожане" готовы заплатить за сенегальца 75 миллионов евро + бонусы.

Ранее стало известно, что в случае продажи Кулибали "Наполи" хочет купить на вырученные деньги четырёх игроков.

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