"Манчестер Сити" приготовил щедрое предложение по Киммиху

"Манчестер Сити" не оставляет попыток купить защитника "Баварии" Джошуа Киммиха, сообщает The Sun.

По сведениям издания, "горожане" готовы заплатить за 22-летнего немца 50 миллионов евро. На трансфере перспективного правого латераля настаивает лично главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.

В этом сезоне Киммих сыграл за "Баварию" 16 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

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