"Манчестер Сити" принял окончательное решение по Зинченко

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко покинет клуб, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, руководство манкунианцев приняло решение продать футболиста в летнее трансферное окно.

Скорее всего, новым клубом украинца станет "Вулверхэмптон", который готов заплатить за него 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне 21-летний Зинченко провел за "Сити" 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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