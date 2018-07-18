"Манчестер Сити" принял окончательное решение по Зинченко

Теги манчестер ситивулверхэмптоналександр зинченко

"Манчестер Сити" принял окончательное решение по Зинченко

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко покинет клуб, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, руководство манкунианцев приняло решение продать футболиста в летнее трансферное окно.

Скорее всего, новым клубом украинца станет "Вулверхэмптон", который готов заплатить за него 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне 21-летний Зинченко провел за "Сити" 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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