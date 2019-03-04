"Манчестер Сити" принял важное решение по Бернарду Силве

Теги манчестер ситибернарду силва

"Манчестер Сити" принял важное решение по Бернарду Силве

"Манчестер Сити" договорился о продлении контракта с португальским полузащитником Бернарду Силвой, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, новое соглашение будет действовать до лета 2025 года. Зарплата хавбека увеличится до 11,7 миллионов евро в год.

24-летний Силва выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готов выложить более 100 миллионов евро за игрока "Боруссии". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Солари высказался о возможном возвращении в клуб Моуринью

Солари высказался о возможном возвращении в клуб Моуринью

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 29 71
2 Ливерпуль Ливерпуль 29 70
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 29 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 28 56
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 29 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 29 39
10 Эвертон Эвертон 29 37
11 Лестер Сити Лестер Сити 29 35
12 Борнмут Борнмут 29 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 29 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 29 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 28 30
16 Бернли Бернли 29 30
17 Саутгемптон Саутгемптон 29 27
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 29 25
19 Фулхэм Фулхэм 29 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов