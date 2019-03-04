"Манчестер Сити" принял важное решение по Бернарду Силве

"Манчестер Сити" договорился о продлении контракта с португальским полузащитником Бернарду Силвой, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, новое соглашение будет действовать до лета 2025 года. Зарплата хавбека увеличится до 11,7 миллионов евро в год.

24-летний Силва выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач.

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