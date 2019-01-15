"Манчестер Сити" приобрел японского игрока и отдал его в аренду
"Манчестер Сити" купил защитника "Кавасаки Фронтале" Ко Итакура и сразу был отдан в аренду голландскому "Гронингену". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Стоимость игрока - 1,1 миллиона евро. "Гронинген" арендовал Итакуру на год. Игроку пока не разрешено работать в Великобритании.
Футболист играл в составе "Кавасаки Фронтале" с 2015 года, он участвовал в 22 матчах забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|57
|2
|Манчестер Сити
|21
|50
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|21
|29
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11