"Манчестер Сити" приобрел японского игрока и отдал его в аренду

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"Манчестер Сити" приобрел японского игрока и отдал его в аренду

"Манчестер Сити" купил защитника "Кавасаки Фронтале" Ко Итакура и сразу был отдан в аренду голландскому "Гронингену". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Стоимость игрока - 1,1 миллиона евро. "Гронинген" арендовал Итакуру на год. Игроку пока не разрешено работать в Великобритании.

Футболист играл в составе "Кавасаки Фронтале" с 2015 года, он участвовал в 22 матчах забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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