"Манчестер Сити" продал "Астон Вилле" игрока, у которого нет разрешения на работу в Англии

Теги манчестер ситиастон вилладуглас луистрансферы

"Манчестер Сити" продал "Астон Вилле" игрока, у которого нет разрешения на работу в Англии

Полузащитник Дуглас Луис перешёл из "Манчестер Сити" в "Астон Виллу", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 16,8 миллионов евро. 21-летний бразилец заключил с бирмингемцами контракт до 2023 года.

Стоит отметить, что у хавбека нет разрешения на работу в Англии, поэтому он не поможет "Астон Вилле" в ближайшее время.

"Сити" купил Луиса два года назад за 12 миллионов евро. Игрок провёл оба сезона в "Жироне" на правах аренды, сыграл 46 матчей, результативными действиями не отличался.

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