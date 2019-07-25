"Манчестер Сити" продал "Астон Вилле" игрока, у которого нет разрешения на работу в Англии
Полузащитник Дуглас Луис перешёл из "Манчестер Сити" в "Астон Виллу", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 16,8 миллионов евро. 21-летний бразилец заключил с бирмингемцами контракт до 2023 года.
Стоит отметить, что у хавбека нет разрешения на работу в Англии, поэтому он не поможет "Астон Вилле" в ближайшее время.
"Сити" купил Луиса два года назад за 12 миллионов евро. Игрок провёл оба сезона в "Жироне" на правах аренды, сыграл 46 матчей, результативными действиями не отличался.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16