"Манчестер Сити" продаст несколько игроков, чтобы купить Холанда

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"Манчестер Сити" готовится к летнему трансферу форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

По информации Manchester Evening News, клуб собирается продать несколько игроков, чтобы купить звёздного норвежца.

Скорее всего, "горожане" попрощаются с Ферраном Торресом, который близок к переходу в "Барселону", а также с Педро Порро, Коу Итакурой и Морганом Роджерсом.

Ранее сообщалось, что "Сити" планирует по окончании сезона выплатить за Холанда полную сумму отступных в размере 75 миллионов евро.

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