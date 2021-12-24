"Манчестер Сити" продаст несколько игроков, чтобы купить Холанда
Фото твиттер BVB Buzz
"Манчестер Сити" готовится к летнему трансферу форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
По информации Manchester Evening News, клуб собирается продать несколько игроков, чтобы купить звёздного норвежца.
Скорее всего, "горожане" попрощаются с Ферраном Торресом, который близок к переходу в "Барселону", а также с Педро Порро, Коу Итакурой и Морганом Роджерсом.
Ранее сообщалось, что "Сити" планирует по окончании сезона выплатить за Холанда полную сумму отступных в размере 75 миллионов евро.
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|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
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|37
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|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
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