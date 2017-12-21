"Манчестер Сити" продлил Фернандиньо

Бразильский полузащитник Фернандиньо подписал новый контракт с "Манчестер Сити", сообщает Goal.com.

По сведениям источника, новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2019 года. Прежний контракт истекал через полгода. Впрочем пока что официально о продлении контракта объявлено не было.

В этом сезоне 32-летний Фернандиньо провел за "Манчестер Сити" 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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