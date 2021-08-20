"Манчестер Сити" продлил контракт с 18-летним бомбардиром

Фото твиттер "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с нападающим Лиамом Делапом.

Стороны продлили контракт на три года - до 30 июня 2026-го.

18-летний англичанин попал в систему "горожан" летом 2019 года, с тех пор он сыграл 3 матча за главную команду и забил 1 гол.

Делап является лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша молодёжной АПЛ - 24 мяча в 20 играх.

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