"Манчестер Сити" продлил контракт с американским вратарем

Фото инстаграм "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с голкипером Заком Стеффеном.

26-летний американец продлил контракт с "горожанами" до 2025 года. Предыдущий договор между сторонами истекал в июне 2023-го.

Стеффен является дублёром основного стража ворот "Сити" Эдерсона.

За английский клуб вратарь выступает с 2019 года, сыграл 16 матчей и пропустил 8 голов.

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