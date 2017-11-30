"Манчестер Сити" продлил контракт с Давидом Силвой

"Манчестер Сити" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Давидом Силвой.

31-летний испанец заключил с "горожанами" соглашение до лета 2020 года. Предыдущий договор истекал в 2019 году.

Силва выступает за "Манчестер Сити" с 2010 года, сыграл 324 матча, забил 52 гола и сделал 89 результативных передач.

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