"Манчестер Сити" продлил контракт с Диашем
"Манчестер Сити" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с центральным защитником Рубеном Диашем.
24-летний футболист продлил контракт с "горожанами" до 30 июня 2027 года
"Сити" купил португальца год назад у "Бенфики" за 68 миллионов евро.
С тех пор Диаш сыграл 54 матча, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18