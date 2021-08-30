"Манчестер Сити" продлил контракт с Диашем

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"Манчестер Сити" продлил контракт с Диашем

Фото сайт "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с центральным защитником Рубеном Диашем.

24-летний футболист продлил контракт с "горожанами" до 30 июня 2027 года

"Сити" купил португальца год назад у "Бенфики" за 68 миллионов евро.

С тех пор Диаш сыграл 54 матча, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Игрока "Манчестер Сити" заключили под стражу на две недели. | http://soccernews.ru
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