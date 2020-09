"Манчестер Сити" продлил контракт с Дойлом

Хавбек Томми Дойл продлил контракт с "Манчестер Сити".

Новое соглашение 18-летнего игрока с английским клубом рассчитано до 2025 года.

Дойл - воспитанник академии "Сити". Его дебют за основную команду состоялся в октябре 2019 года. За английский клуб футболист сыграл в 3 матчах.

.@Tommy_Doyle8 has signed a four-year extension to his current City deal, keeping him at the Club until 2025!



