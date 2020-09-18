"Манчестер Сити" продлил контракт с Дойлом

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"Манчестер Сити" продлил контракт с Дойлом

Хавбек Томми Дойл продлил контракт с "Манчестер Сити".

Новое соглашение 18-летнего игрока с английским клубом рассчитано до 2025 года.

Дойл - воспитанник академии "Сити". Его дебют за основную команду состоялся в октябре 2019 года. За английский клуб футболист сыграл в 3 матчах.

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