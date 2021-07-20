"Манчестер Сити" продлил контракт с дублером Эдерсона

Фото: сайт "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Сити" на официальном сайте объявила о продлении контракта с резервным голкипером Скоттом Карсоном.

Новое соглашение между английским клубом и вратарем будет действовать до лета 2022 года.

35-летний Карсон выступает за "Манчестер Сити" с 2019 года. За этот период он провел за "горожан" один матч и пропустил три гола. Ранее играл за "Лидс", "Ливерпуль", "Шеффилд Уэнсдей", "Чарльтон", "Астон Виллу", "Вест Бромвич", "Бурсаспор", "Уиган" и "Дерби". За сборную Англии провел 4 матча. Чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка английской Лиги, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА.

Не пропустите: Грилиш может отказаться от перехода в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru