"Манчестер Сити" продлил контракт с Гвардиолой

"Манчестер Сити" на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

Новое соглашение между английским клубом и испанским специалистом будет действовать до лета 2023 года. Прежний контракт истекал следующим летом.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне "горожане" неудачно выступают в чемпионате Англии. После семи матчей клуб занимает лишь 10-е место в турнирной таблице.

49-летний Гвардиола тренирует "Манчестер Сити" с 2016 года. Под его руководством клуб восемь трофеев, среди которых два титула чемпиона английской Премьер-лиги.

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