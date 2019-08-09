"Манчестер Сити" продлил контракт с Гюндоганом

"Манчестер Сити" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Илкаем Гюндоганом.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года. Предыдущий договор истекал следующим летом.

Гюндоган выступает за "Сити" с 2016 года, сыграл 115 матчей, забил 17 голов и сделал 17 ассистов.

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