"Манчестер Сити" продлил контракт с Гюндоганом
"Манчестер Сити" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Илкаем Гюндоганом.
Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года. Предыдущий договор истекал следующим летом.
Гюндоган выступает за "Сити" с 2016 года, сыграл 115 матчей, забил 17 голов и сделал 17 ассистов.
Весной СМИ сватали 28-летнего немца в миланский "Интер".
Не пропустите: "Манчестер Сити" подписал голкипера Карсона. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Нападающий "Атлетика" Адурис объявил о завершении карьеры
-
"Лилль" продлил контракт с защитником Жозе Фонте
-
Хохлов: "Рассчитываем на Нойштедтера в первую очередь в качестве игрока центра поля"
-
Обляков назвал европейский клуб, за который хотел бы играть в будущем
-
Нойштедтер прокомментировал свой переход в "Динамо"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет отдать Санчеса в "Рому" и платить ему большую часть зарплаты
-
"Локомотив" интересуется форвардом "Чертаново"
-
ЦСКА претендует на защитника БАТЭ
-
Филипп перешёл из "Боруссии" в "Динамо"
-
Капитан "Урала": "Ливерпуль" сейчас не сможет меня купить"
-
"Краснодар" нацелился на Кристиана Тельо
-
В "Сочи" может перейти восьмой игрок "Зенита"
-
Тиль заявил о готовности дебютировать за "Спартак"
-
В 2003 году Роналду интересовались 50 клубов
-
"Динамо" объявило о переходе Нойштедтера
-
"Спартак" летом 2020 года сменит тренера
-
Лукаку забрал игровой номер у Икарди
-
СМИ узнали причину срыва трансфера Дибалы в "Тоттенхэм"
-
"Манчестер Сити" продлил контракт с Гюндоганом
-
1
Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Туном"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16