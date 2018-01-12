"Манчестер Сити" продлил контракт с Нмеча

"Манчестер Сити" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Лукасом Нмеча.

19-летний футболист заключил с "горожанами" трёхлетнее соглашение. Другие детали сделки не разглашаются.

Нмеча является воспитанником "Манчестер Сити", за основную команду выступает с 2017 года, сыграл 1 матч.

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