"Манчестер Сити" продлил контракт с Нмеча

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"Манчестер Сити" продлил контракт с Нмеча

"Манчестер Сити" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Лукасом Нмеча.

19-летний футболист заключил с "горожанами" трёхлетнее соглашение. Другие детали сделки не разглашаются.

Нмеча является воспитанником "Манчестер Сити", за основную команду выступает с 2017 года, сыграл 1 матч.

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