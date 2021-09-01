"Манчестер Сити" продлил контракт с одним из лидеров

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" объявил о подписании долгосрочного соглашения с бразильским вратарем Эдерсоном Мораесом.



Новый контракт с голкипером рассчитан на пять сезонов, до лета 2026 года.

Предыдущие соглашение Эдерсона с "горожанами" было рассчитано до лета 2025 года.

Вратарь стал игроком "Манчестер Сити" в 2017 году. "Горожане" заплатили за него 35 миллионов евро "Бенфике".

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