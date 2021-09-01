"Манчестер Сити" продлил контракт с одним из лидеров

Теги манчестер ситиэдерсон

"Манчестер Сити" продлил контракт с одним из лидеровФото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" объявил о подписании долгосрочного соглашения с бразильским вратарем Эдерсоном Мораесом.

Новый контракт с голкипером рассчитан на пять сезонов, до лета 2026 года.

Предыдущие соглашение Эдерсона с "горожанами" было рассчитано до лета 2025 года.

Вратарь стал игроком "Манчестер Сити" в 2017 году. "Горожане" заплатили за него 35 миллионов евро "Бенфике".

Также не пропустите: Азар поделился ожиданиями от сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ла Лига намерена бороться с клубами-государствами

Ла Лига намерена бороться с клубами-государствами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов