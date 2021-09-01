"Манчестер Сити" продлил контракт с одним из лидеров
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
"Манчестер Сити" объявил о подписании долгосрочного соглашения с бразильским вратарем Эдерсоном Мораесом.
Новый контракт с голкипером рассчитан на пять сезонов, до лета 2026 года.
Предыдущие соглашение Эдерсона с "горожанами" было рассчитано до лета 2025 года.
Вратарь стал игроком "Манчестер Сити" в 2017 году. "Горожане" заплатили за него 35 миллионов евро "Бенфике".
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|Команда
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|27
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|27
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|27
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|Челси
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18