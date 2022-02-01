"Манчестер Сити" продлил контракт с основным защитником

Фото сайт "Манчестер Сити"

Фланговый защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу подписал новый контракт с клубом.

Пресс-служба "горожан" сообщила о продлении соглашения с португальцем до июня 2027 года.

27-летний Канселу выступает за "Сити" с 2019 года, сыграл 106 матчей, забил 7 голов и сделал 14 ассистов.

Не пропустите: Один из спонсоров "Манчестер Сити" может оказаться фиктивной компанией. | http://soccernews.ru