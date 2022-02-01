"Манчестер Сити" продлил контракт с Жоау Канселу
Фото: сайт "Сити"\Автор неизвестен
"Манчестер Сити" официально объявили о продлении контракт с 27-летним португальским защитником Жоау Канселу до лета 2027 года.
"Манчестер Сити" - фантастический клуб, поэтому я невероятно счастлив, что подписал новый контракт. У игроков "Сити" есть все, что им нужно, чтобы полностью раскрыть свой потенциал, с потрясающими условиями, товарищами по команде мирового класса и невероятным тренером, который подталкивает нас каждый божий день.
Работать здесь одно удовольствие. У меня так много всего, чего я хочу достичь, прежде чем моя карьера закончится, и «Манчестер Сити» предлагает мне лучший шанс реализовать свои амбиции.
Этот новый контракт означает, что теперь я полностью сосредоточен на улучшении своей игры и завоевании большего количества трофеев с этой командой", - прокомментировал португалец эту сделку.
В нынешнем сезоне Канселу сыграл 30 матчей за "Сити" во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал 8 результативных передач.
Также не пропустите: Влахович рассказал, почему взял в "Ювентусе" 7-й номер. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Источник: "Зидан уже мог бы возглавить ПСЖ, если бы не встреча с "Реалом" в ЛЧ"
-
Стало известно, на какую сумму "Барселона" сократила зарплатный фонд в последние месяцы
-
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о преступлениях прошлого правления
-
"Реал" хочет усилить сразу несколько позиций следующим летом
-
Стала известна зарплата Юри Алберто в "Зените"
Лента новостей
-
Южная Корея 15-й вышла на ЧМ-2022
-
Источник: "Зидан уже мог бы возглавить ПСЖ, если бы не встреча с "Реалом" в ЛЧ"
-
Семин не видит смысла в переходе Чалова в "Базель"
-
Румменигге поделился мнением о важности финансовой стабильности клубов на примере долгов "Барселоны"
-
Лэмпард хочет, что Эшли Коул помогал ему в "Эвертоне"
-
"Милан" может потерять Ибрагимовича на матч с "Интером"
-
Дембеле летом может стать игроком "Челси"
-
Стала известна зарплата Обамеянга в "Барселоне"
-
"Манчестер Сити" продлил контракт с Жоау Канселу
-
Роналдо поделился мнением о Суперлиге и о "новом Роналдо"
-
Лапорта высказался о ситуации Дембеле в "Барселоне"
-
Кристофер Перейра прокомментировал свой переход в "Спартак"
-
Стало известно, на какую сумму "Барселона" сократила зарплатный фонд в последние месяцы
-
Роналдо назвал лучшего нападающего мира
-
1
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о преступлениях прошлого правления
-
Влахович рассказал, почему взял в "Ювентусе" 7-й номер
-
"Манчестер Сити" сделает все ради подписания Холанда, но у игрока другие приоритеты
-
Влахович прокомментировал свой переход в "Ювентус"
-
"Реал" хочет усилить сразу несколько позиций следующим летом
-
Роналдо сравнил свое поколение с Месси и Неймаром
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18