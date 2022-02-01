"Манчестер Сити" продлил контракт с Жоау Канселу

Фото: сайт "Сити"\Автор неизвестен

"Манчестер Сити" официально объявили о продлении контракт с 27-летним португальским защитником Жоау Канселу до лета 2027 года.

"Манчестер Сити" - фантастический клуб, поэтому я невероятно счастлив, что подписал новый контракт. У игроков "Сити" есть все, что им нужно, чтобы полностью раскрыть свой потенциал, с потрясающими условиями, товарищами по команде мирового класса и невероятным тренером, который подталкивает нас каждый божий день.

Работать здесь одно удовольствие. У меня так много всего, чего я хочу достичь, прежде чем моя карьера закончится, и «Манчестер Сити» предлагает мне лучший шанс реализовать свои амбиции.

Этот новый контракт означает, что теперь я полностью сосредоточен на улучшении своей игры и завоевании большего количества трофеев с этой командой", - прокомментировал португалец эту сделку.

В нынешнем сезоне Канселу сыграл 30 матчей за "Сити" во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал 8 результативных передач.

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