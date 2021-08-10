"Манчестер Сити" продлил контракт со Стоунзом

Фото сайт "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" на своём официальном сайте объявил о подписании нового соглашения с центральным защитником Джоном Стоунзом.

Стороны продлили контракт до 30 июня 2026 года. Предыдущий договор истекал по окончании следующего сезона.

Стоунз выступает за "горожан" с августа 2016 года, сыграл 168 матчей, забил 10 голов и сделал 2 ассиста.

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