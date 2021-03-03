"Манчестер Сити" продлил свою победную серию

В рамках 29-го тура АПЛ состоялся поединок между "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптоном". Горожане смогли продлить свою победную серию во всех турнирах, разгромив "волков" со счетом 4:1. Причем игра шла так, что, казалась, гостям удастся сохранить ничью. Первые два гола забили именно игроки "Вулвз". Сначала мяч в свои ворота отправил Дендонкер, а затем, уже во второй половине матча счет сравнял Коуди. Но подопечные Гвардиолы не захотели терять очки и под конец встречи не просто вышли вперед, а забили сразу 3 гола за 15 минут. Победа позволила "горожанам" упрочить свое положение в турнирной таблице АПЛ. Теперь у них 65 очков в 27 сыгранных матчах и бесспорное первое место. "Вулверхэмптон" остался на 12 позиции, имея в своем активе 34 балла.

"Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" 4:1 (1:0)

Голы: Дендонкер, 20 (автогол) - 1:0, Коуди, 61 - 1:1, Габриэл Жезус, 80 - 2:1, Марез, 909 - 3:1, Габриэл Жезус, 90+3 - 4:1

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Лапорт, де Брюйне, Бернарду Силва (Гюндоган, 82), Стерлинг, Родри, Марез, Габриэл Жезус.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Семеду, Кастро (Фабиу Силва, 55), Хувер, Саисс, Рубен Невеш (Отасоуи, 90), Дендонкер, Траоре, Моутинью, Нету, Коуди.