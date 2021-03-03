"Манчестер Сити" продлил свою победную серию
В рамках 29-го тура АПЛ состоялся поединок между "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптоном". Горожане смогли продлить свою победную серию во всех турнирах, разгромив "волков" со счетом 4:1. Причем игра шла так, что, казалась, гостям удастся сохранить ничью. Первые два гола забили именно игроки "Вулвз". Сначала мяч в свои ворота отправил Дендонкер, а затем, уже во второй половине матча счет сравнял Коуди. Но подопечные Гвардиолы не захотели терять очки и под конец встречи не просто вышли вперед, а забили сразу 3 гола за 15 минут. Победа позволила "горожанам" упрочить свое положение в турнирной таблице АПЛ. Теперь у них 65 очков в 27 сыгранных матчах и бесспорное первое место. "Вулверхэмптон" остался на 12 позиции, имея в своем активе 34 балла.
"Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" 4:1 (1:0)
Голы: Дендонкер, 20 (автогол) - 1:0, Коуди, 61 - 1:1, Габриэл Жезус, 80 - 2:1, Марез, 909 - 3:1, Габриэл Жезус, 90+3 - 4:1
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Лапорт, де Брюйне, Бернарду Силва (Гюндоган, 82), Стерлинг, Родри, Марез, Габриэл Жезус.
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Семеду, Кастро (Фабиу Силва, 55), Хувер, Саисс, Рубен Невеш (Отасоуи, 90), Дендонкер, Траоре, Моутинью, Нету, Коуди.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18