Английский "Манчестер Сити" продлил свою рекордную беспроигрышную серию во всех турнирах.

Так, "горожане" не проигрывают уже на протяжении 22-х матчей, одержав в них 18 побед при 4-х ничьих. Последним же обидчиком "Сити" является лондонский "Арсенал", обыгравший подопечных Хосепа Гвардиолы в полуфинале кубка Англии 23-го апреля текущего года.

Напомним, "Манчестер Сити" обыграл "Наполи" со счетом 4:2. | soccernews.ru