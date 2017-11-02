"Манчестер Сити" продлил свою рекордную беспроигрышную серию

Теги манчестер ситихосеп гвардиола

"Манчестер Сити" продлил свою рекордную беспроигрышную сериюАнглийский "Манчестер Сити" продлил свою рекордную беспроигрышную серию во всех турнирах.

Так, "горожане" не проигрывают уже на протяжении 22-х матчей, одержав в них 18 побед при 4-х ничьих. Последним же обидчиком "Сити" является лондонский "Арсенал", обыгравший подопечных Хосепа Гвардиолы в полуфинале кубка Англии 23-го апреля текущего года.

Напомним, "Манчестер Сити" обыграл "Наполи" со счетом 4:2. | soccernews.ru

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