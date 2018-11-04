"Манчестер Сити" продлит соглашение с ведущим защитником

"Манчестер Сити" готовит новый контракт для защитника Джона Стоунза.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на Metro, руководство "горожан" довольно выступлениями 24-летнего футболиста и хотят увеличить ему зарплату с 114 тысяч евро в неделю до 194 тысяч.

Действующее соглашение Стоунза с клубом рассчитано до лета 2022 года.

В этом сезоне Стоунз принял участие в 13 матчах за "Сити" во всех турнирах.

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