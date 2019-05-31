"Манчестер Сити" продолжает переговоры по трансферу основного защитника "Ювентуса"

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"Манчестер Сити" продолжает переговоры по трансферу основного защитника "Ювентуса"

"Манчестер Сити" не оставляет попыток приобрести португальского защитника "Ювентуса" Жоау Канселу, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, английский клуб предложил за футболиста 60 миллионов евро. Эта сумма может устроить руководство туринского клуба. Таким образом, трансфер может состояться в ближайшее время.

В минувшем сезоне 25-летний Канселу провел за "Ювентус" 34 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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