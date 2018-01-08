"Манчестер Сити" продолжает попытки подписать Санчеса

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"Манчестер Сити" продолжает попытки подписать Санчеса

"Арсеналу" поступило новое предложение от "Манчестер Сити" по трансферу форварда Алексиса Санчеса.

Как сообщает Daily Star, "горожане" предложили за футболиста 34 миллиона евро. Ранее "Арсенал" отклонил 30-миллионное предложение "Сити".

В этом сезоне Санчес сыграл в 21 матче, отметился 8 голами и 6 ассистами.

Читайте также: "Арсенал" не устроило предложение "Манчестер Сити" по Алексису Санчесу. | http://soccernews.ru

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