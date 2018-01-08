"Манчестер Сити" продолжает попытки подписать Санчеса
"Арсеналу" поступило новое предложение от "Манчестер Сити" по трансферу форварда Алексиса Санчеса.
Как сообщает Daily Star, "горожане" предложили за футболиста 34 миллиона евро. Ранее "Арсенал" отклонил 30-миллионное предложение "Сити".
В этом сезоне Санчес сыграл в 21 матче, отметился 8 голами и 6 ассистами.
Читайте также: "Арсенал" не устроило предложение "Манчестер Сити" по Алексису Санчесу. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Итоги 18 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
Шанс для глубокого резерва: в ответном матче Кубка Испании "Атлетико" принимает "Льейду"
-
Полуфинал Кубка Лиги: "Манчестер Сити" против главной сенсации турнира "Бристоля"
-
Новая роль "волшебника": О трансфере Коутиньо в "Барселону"
-
Официально: Коутиньо подписал контракт с "Барселоной"
Лента новостей
-
Манчини прояснил будущее Кришито
-
Де Хеа намерен вернуться в Мадрид
-
Клопп может покинуть "Ливерпуль"
-
"Реал" вышел на контакт с окружением Азара
-
"Барселона" согласовала условия своего второго зимнего подписания
-
Селюк: "Для Каборе выступать в России - кайф"
-
"Реал" отказался от приобретения Аррисабалаги
-
Представитель Махреза: "Контакта с "Ливерпулем" не было"
-
"Барселона" готова перебить предложение "Манчестер Юнайтед" Гризманну
-
Селихов: "Не отпущу Зе Луиша в "Брайтон"
-
Побороться за Асенсио следующим летом будут готовы два европейских гранда
-
Туран может остаться в "Барселоне" еще на полсезона
-
Матчи против ПСЖ могут стать решающими для будущего Роналду в "Реале"
-
Манчини: "Интеру" пока не удается достичь уровня "Ювентуса" и "Наполи"
-
"Монако" назвал цену на Лемара
-
Пеле поздравил Коутиньо с переходом в "Барселону"
-
Зимой "Барселону" могут покинуть пять футболистов
-
Селюк: "Локомотив" только выиграет от ухода Эдера в "Лилль"
-
"Перестройка" от Переса: летом "Реал" могут покинуть пять игроков
-
На Бонуччи претендуют два европейских топ-клуба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12