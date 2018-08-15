"Манчестер Сити" продолжает уверенно возглавлять рейтинг самых дорогих составов АПЛ

По итогам завершившегося трансферного окна авторитетный ресурс Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих составов в АПЛ. Вот как выглядит его первая семерка:

1. "Манчестер Сити" - 1 050 миллионов евро

2. "Ливерпуль" - 899,5 миллиона евро

3. "Челси" - 896 миллионов евро

4. "Манчестер Юнайтед" - 839 миллионов евро

5. "Тоттенхэм" - 834,5 миллиона евро

6. "Арсенал" - 557,5 миллиона евро

7. "Эвертон" - 420,5 миллиона евро

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