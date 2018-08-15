"Манчестер Сити" продолжает уверенно возглавлять рейтинг самых дорогих составов АПЛ

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"Манчестер Сити" продолжает уверенно возглавлять рейтинг самых дорогих составов АПЛПо итогам завершившегося трансферного окна авторитетный ресурс Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих составов в АПЛ. Вот как выглядит его первая семерка:

1. "Манчестер Сити" - 1 050 миллионов евро
2. "Ливерпуль" - 899,5 миллиона евро
3. "Челси" - 896 миллионов евро
4. "Манчестер Юнайтед" - 839 миллионов евро
5. "Тоттенхэм" - 834,5 миллиона евро
6. "Арсенал" - 557,5 миллиона евро
7. "Эвертон" - 420,5 миллиона евро

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1 Ливерпуль 1 3
2 Челси 1 3
3 Борнмут 1 3
4 Кристал Пэлас 1 3
5 Уотфорд 1 3
6 Манчестер Юнайтед 1 3
7 Тоттенхэм 1 3
8 Эвертон 1 1
9 Вулверхэмптон 1 1
10 Бернли 1 1
11 Саутгемптон 1 1
12 Арсенал Лондон 0 0
13 Манчестер Сити 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Ньюкасл Юнайтед 1 0
16 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
17 Кардифф Сити 1 0
18 Фулхэм 1 0
19 Хаддерсфилд Таун 1 0
20 Вест Хэм Юнайтед 1 0
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