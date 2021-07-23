"Манчестер Сити" продолжит попытки подписать Харри Кейна

Фото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен

Как сообщает The Telegraph, "Манчестер Сити" не оставляет попыток купить нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

По информации источника, "горожане" не станут платить за игрока запрашиваемые 160 миллионов фунтов.

Ранее "Тоттенхэм" уже ответил отказом на предложение от "Сити" по Кейну в размере 100 миллионов фунтов.

Президент "шпор" Дэниэл Леви дал игроку обещание, что отпустит его за 160 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Кейн сыграл 35 матчей в АПЛ, в которых забил 23 гола и отдал 14 голевых передач.

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