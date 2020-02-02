"Манчестер Сити" проиграл 2 матча подряд впервые с декабря 2018 года

1 Теги манчестер ситихосеп гвардиола

"Манчестер Сити" проиграл 2 матча подряд впервые с декабря 2018 года

"Манчестер Сити" проиграл в матче 25-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (0:2). Это второе подряд поражение "горожан".

Ранее "Сити" проиграли "Манчестер Юнайтед" (0:1) в Кубке Лиги.

Таким образом, подопечные Пепа Гвардиолы не проигрывали два раза подряд с декабря 2018 года. Тогда они не смогли выиграть в матчах с "Лестером" (1:2) и "Кристал Пэлас" (2:3).

У "Сити" в активе 53 балла и 2 позиция. Отставание от лидирующего "Ливерпуля" - 22 балла.

Не пропустите: "Бернли" и "Арсенал" сыграли вничью в матче АПЛ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

timofeevkonstan

Хватит дрoчить, пора драть дeвок! Открoю сeкрет: есть сайт на котором тусуются все eба.бильные тeлки, это пoлностью анонимно и бeсплатнo, без кидалово, все дeвки рeальные и фото прoвeренные, сам лично не первую уже снимаю там, вот сайт---- https://nnna.ru/4club

Ответить

главное

Невеста Зинченко недовольна удалением игрока "Сити" в матче с "Тоттенхэмом"

Невеста Зинченко недовольна удалением игрока "Сити" в матче с "Тоттенхэмом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 25 36
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 26
16 Борнмут Борнмут 25 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 25 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
Полная таблица

топ-5 тегов