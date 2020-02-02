"Манчестер Сити" проиграл 2 матча подряд впервые с декабря 2018 года

"Манчестер Сити" проиграл в матче 25-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (0:2). Это второе подряд поражение "горожан".

Ранее "Сити" проиграли "Манчестер Юнайтед" (0:1) в Кубке Лиги.

Таким образом, подопечные Пепа Гвардиолы не проигрывали два раза подряд с декабря 2018 года. Тогда они не смогли выиграть в матчах с "Лестером" (1:2) и "Кристал Пэлас" (2:3).

У "Сити" в активе 53 балла и 2 позиция. Отставание от лидирующего "Ливерпуля" - 22 балла.

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