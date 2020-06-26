"Манчестер Сити" проиграл "Челси" и утратил шансы на чемпионство

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"Манчестер Сити" проиграл "Челси" и утратил шансы на чемпионство

В 31-м туре АПЛ "Манчестер Сити" на выезде проиграл "Челси".

"Горожане" утратили шанс на чемпионство, так как за 7 туров до конца отставание от "Ливерпуля" составляет 23 очка.

"Челси" - "Манчестер Сити" 2:1

Голы: Пулишич, 36 - 1:0, де Брюйне, 55 - 1:1, Виллиан (пен), 78 - 2:1

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Канте, Баркли (Ковачич, 73), Пулишич, Маунт, Виллиан, Жиру (Абрахам, 62).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт (Отаменди, 74), Менди (Зинченко, 59), Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 55), Гюндоган, Стерлинг, Родри Эрнандес (Сильва, 55), Марез, де Брюйне, Фернандиньо.

Предупреждения: Алонсо (38), де Брюйне (76).

Удаление: Фернандиньо (77).

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