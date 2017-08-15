"Манчестер Сити" проиграл новичку Ла Лиги в товарищеском матче

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"Манчестер Сити" проиграл новичку Ла Лиги в товарищеском матче

Новичок Ла Лиги "Жирона" в товарищеском матче была сильнее "Манчестер Сити".

"Жирона" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) - 1:0 (1:0)

Гол: Португес, 14 - 1:0

"Манчестер Сити": Браво, Данило, Стоунз (Отаменди, 46), Мангаля, Адарабиойо, Стерлинг, Туре, Фоден (Гюндоган, 71), Диас (Жезус, 71), Сане, Бернарду Силва

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2 Манчестер Сити 1 3
3 Тоттенхэм 1 3
4 Арсенал Лондон 1 3
5 Бернли 1 3
6 Эвертон 1 3
7 Вест Бромвич Альбион 1 3
8 Ливерпуль 1 1
9 Уотфорд 1 1
10 Саутгемптон 1 1
11 Суонси Сити 1 1
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Вест Хэм Юнайтед 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Челси 1 0
16 Борнмут 1 0
17 Сток Сити 1 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
19 Ньюкасл Юнайтед 1 0
20 Кристал Пэлас 1 0
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