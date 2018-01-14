"Манчестер Сити" проиграл в АПЛ впервые за последние десять месяцев

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"Манчестер Сити" проиграл в АПЛ впервые за последние десять месяцев

"Ливерпуль" одержал победу над "Манчестер Сити" (4:3).

Отметим, что это первое поражение "горожан" в этом сезоне АПЛ. Также это первое поражение "Сити" в чемпионате за последние 10 месяцев.

До этого "Сити" 5 апреля 2017 года проиграл "Челси".

Смотрите также обзор матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 22 62
2 Манчестер Юнайтед 22 47
3 Челси 23 47
4 Ливерпуль 22 44
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 22 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
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