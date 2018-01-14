"Манчестер Сити" проиграл в АПЛ впервые за последние десять месяцев

"Ливерпуль" одержал победу над "Манчестер Сити" (4:3).

Отметим, что это первое поражение "горожан" в этом сезоне АПЛ. Также это первое поражение "Сити" в чемпионате за последние 10 месяцев.

До этого "Сити" 5 апреля 2017 года проиграл "Челси".

Смотрите также обзор матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru